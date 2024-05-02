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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 3 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        3 Mayıs Cuma hava durumu: Yağmurlar devam ediyor

        Türkiye bir süredir kış aylarına dönmüş gibi havalardan geçiyor. Birçok şehre kapalı ve yağışlı gökyüzü hakim olurken, vatandaşlar havaların ne zaman düzeleceğini de merak ediyor. İşte, 3 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:38
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        • 1

          Tüm yurtta yağmurlar devam ediyor. Çoğu zaman kapalı seyreden gökyüzü değişkenliği ile şaşırtmaya devam ederken meteoroloji sağanak yağış konusunda uyarıyor. İşte, 3 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (3 MAYIS CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul yarın sağanak yağışlı ve kapalı. Sıcakıklar 17 derece civarında seyredecek.

          Ankara da sağanak yağışlı olacak. Kapalı bir gökyüzü altında sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında değişecek.

          İzmir ise çok bulutlu olacak. Bulutlu bir güne rağmen sıcaklıklar 26 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          YARIN (3 MAYIS CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye'de bir süredir etkisinde kaldığımız yağmurlar, haftanın son gününde de kendisini gösterecek. Sadece Ege ve Akdeniz'in bir kısmı yağışsız olacak ancak kalan şehirlerde hava yağmurlu.

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