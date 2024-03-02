Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yarın hava nasıl olacak? 3 Mart Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 3 Mart Pazar hava durumu

        "Yarın hava nasıl olacak?" sorusu araştırılırken, meteoroloji tarafından hava durumu raporu yayınlandı. İl il olarak ele alınan rapora göre; hafta sonu yurt genelinde yağışlı bir hava olacak. İşte, 3 Mart Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 11:14 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye artık bahar mevsimine giriş yaptı ancak yağmurlar geri geldi. İlk günlerden, 'Mart'ın kazma kürek yaktırdığı' zamanlar yaşayacağız çünkü yağışlar geri geliyor. İşte, 3 Mart Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de hava durumu...

        • 2

          YARIN (3 MART PAZAR) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul Pazar günü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar biraz düşecek ve 13 derece civarında seyredecek.

          Ankara da aynı şekilde yağmurlu bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 4 ile 14 derece arasında değişecek.

          İzmir de sağanak yağışa teslim olacak ancak buna rağmen sıcaklıklar 19 dereceyi görecek.

        • 3

          YARIN (3 MART PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye bir süredir yaşadığı güneşli havalara ara veriyor. Yarın yurt genelinde yağışlar geri geliyor. Ancak sıcaklıklar yine aynı ortalamada seyredecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Biden'dan bir gaf daha
        Biden'dan bir gaf daha
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Son karar Amartey!
        Son karar Amartey!
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa