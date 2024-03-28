Yarın hava nasıl olacak? 29 Mart Cuma hava durumu
Türkiye, yeni yeni bahar havasını hissediyor. Mart ayının bitimiyle artan hava sıcaklıkları maalesef ki yağışı tamamen kesmedi. Yarın ülkenin bazı bölgelerinde yağış devam edecek. İşte, 29 Mart Cuma İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu...
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Bahar aylarının gelişini hissettiğimiz günlerde havalar paralel olarak ısınıyor. Şu an için yer yer yağış beklense de kısa bir zaman sonra ülkede yağmur yerini güneşli ve sıcak günlere bırakacak. İşte, 29 Mart Cuma İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu...
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YARIN (29 MART CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın hava yer yer bulutlu olsa da güneş de kendini gösterecek. Sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında değişecek yani İstanbulluları yarın güzel bir gün bekliyor.
Ankara ise yarın sağanak yağışlı. Ancak sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak. Yağışa rağmen Başkent'e bahar havası hakim olacak.
İzmir ise diğer büyükşehirlerden önce bahara giriyor. Yarın hem güneşli olacak hem de sıcak. Termometreler 23 dereceyi gösterecek.
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YARIN (29 MART CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye'de yarın biraz yağmur biraz da güneş var. Ülkenin Doğusu ve Batısı güneşli bir gün geçirecek ancak Karadeniz'in bir kısmı ve İç Anadolu bölgesi yağışlı olacak. Ancak yağışlara rağmen ülke genelinde sıcaklıklar 15 civarında seyredecek.
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