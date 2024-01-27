YARIN (28 OCAK PAZAR) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

İstanbul yarın yağışlı bir güne uyanacak. Tüm gün yağışın devam edeceği mega kentte sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşecek.

Ankara'da ise sıcaklıklar iyice düşüyor. Pazar günü Başkent kar yağışlı olacak ve Ankaralılar eksi 1 dereceye kadar düşen soğuk bir havaya maruz kalacak.

İzmir, iki büyük şehrin aksine Pazar gününü bulutlu ancak yağışsız geçirecek. Sıcaklıkların 11 dereceye varacağı İzmir kısmen güneşli bir gün yaşayacak.