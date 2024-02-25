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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 26 Şubat 2024 Pazartesi yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu

        Yarın hava nasıl olacak? 26 Şubat 2024 yarın Türkiye genelinde hava durumu

        Türkiye'de yarın pek çok il sakin yağışsız bir gün geçirecek. Akdeniz Bölgesi'inde yağmur yağışı beklenirken; Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde ise puslu bir hava etkili olacak. 26 Şubat Pazartesi günü özellikle Karadeniz bölgesinde güneş kendini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu haritası ile "Yarın (26 Şubat 2024) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak" sorusu yanıt buldu. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 10:52 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:52
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        • 1

          Yağışlar ülke genelini terk etti ve havalar ısınmaya başladı. MGM'nin bu haftaki genel hava durumu tahminine göre; hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde haftanın ilk gününde bugün havanın nasıl olacağını sizler için derledik. İşte, 26 Şubat 2024 Türkiye hava durumu...

        • 2

          26 ŞUBAT PAZARTESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

          İstanbul'da yarın hava yağışsız parçalı bulutlu olacak. Adeta bahardan kalma bir gün olacak Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 16 dereceyi görürken; en düşük 8 derece olacak.

          Ankara'da da hava parçalı bulutlu olacak. Başkentte havalar ısınıyor ve yarın hava sıcaklıkları 15 dereceye kadar çıkacak.

          İzmir ise yarın diğer iki büyükşehirin aksine sağanak yağışlı olacak. Kent genelinde hava sıcaklıklığı ise 19 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          26 ŞUBAT PAZARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji hava durumu raporuna göre; yarın Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin bazı ilçelerinde yağış etkili olacak. Yurdun Doğu Anadolu Bölgesi ise puslu havanın etkisi altına girerken; Ardahan'da termometreler yarın eksi 18'e kadar düşerek en soğuk kentimiz olacak. Öte yandan Kocaeli ise az bulutlu 21 derece ile adeta bahardan kalma bir gün geçirecek ve en sıcak ilimiz olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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