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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 26 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 26 Nisan Cuma hava durumu

        "Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna meteorolojiden yanıt geldi. Yarın birçok şehirde gök gürültülü yağış kendini gösterecek. İşte, 26 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 10:37 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:37
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        • 1

          Türkiye genelinde yağışlar devam ediyor. Meteorolojiden alınan raporlara göre; bir süre daha yağışlı havalardan geçeceğiz ancak Mayıs ayı tüm baharıyla geliyor. İşte, 26 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de hava durumu...

        • 2

          YARIN (26 NİSAN CUMA) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da yarın hava güneşli ancak gökyüzü yer yer bulutlarla kaplı olacak. Sıcaklıklar 20 dereceye kadar değişecek.

          Ankara ise bulutlu ve kapalı bir gökyüzü ile güne başlayacak. Ancak yine de hava sıcaklıkları 27 dereceyi bulacak.

          İzmir de parçalı bulutlu ama güneşli olacak. Sıcaklıklar 24 derece civarında seyrecek.

        • 3

          YARIN (26 NİSAN CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye'deki bahar değişkenliği devam ediyor. Marmara ve Karadeniz'de gök gürültülü yağmur hayatı olumsuz etkilerken, kalan bölgeler güneşin tadını çıkaracak.

        • 4

          METEOROLOJİDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

          Meteoroloji yarın için Karadeniz bölgesinin tamamına İç Anadolu ve Ege'nin de bir kısmına uyarı veriyor.

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