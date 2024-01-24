Meteoroloji, bazı iller hakkında kar ve don tehlikesi bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışı nedeniye buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olması için uyarıda bulundu. Açıklamaların ardından 'Yarın hava nasıl olacak, kar yağacak mı?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...