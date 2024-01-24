Yarın hava nasıl olacak? 25 Ocak Perşembe yurt geneli hava durumu
Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava hakimiyet göstermekte. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle doğu kesimlerinde kar görülürken, batı kesimlerde yağış etkili oldu. Meteoroloji hava koşullarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. İşte "25 Ocak Perşembe yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı...
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Meteoroloji, bazı iller hakkında kar ve don tehlikesi bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışı nedeniye buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olması için uyarıda bulundu. Açıklamaların ardından 'Yarın hava nasıl olacak, kar yağacak mı?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
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YARIN (25 OCAK PERŞEMBE) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?
İstanbul yarın bulutlu bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 2 ila 10 derece arasında değişecek.
Ankara'da bulutlu bir gün olacak. Sıcaklıklar en yüksek 4 en düşük -2 derece olması bekleniyor.
İzmir'de ise puslu hava hakim. Sıcaklıklar en yüksek 12 en düşük 4 derece olarak öngörülüyor.
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YARIN (25 OCAK PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye İç Anadolu Bölgesi'ne sisli bir hava hakim olurken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulut gökyüzünü kapatacak. Yurdun Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde, güneş kendini az da olsa gösterecek. Marmara Bölgesi'nin güney kesimlerinde yer yer yağışlar gözükse de genel olarak bulutlu bir hava hakim olacak.
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Karadeniz'in doğu kesimleri bulutlu gözükürken, batı kısımlarında yağış görülecek. Akdeniz Bölgesi'nin doğu tarafında bulutlu ve yağışlı bir hava gözükse de iç bölgelerini sis kaplayacak. Ege bölgesi'nin güneyinde güneş gökyüzünden kendini gösterecek olsa da kuzey kesimlerinde ise sisli bir hava olacak.
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METEOROLOJİ UYARDI!
Meteoroloji'ye göre, önümüzdeki 5 gün içerisinde yurdun birçok bölgesinde kar yağışı ve don olayı olacak. Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Iğdır'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu sebeple Meteoroloji tarafından, vatandaşların dikkatli olunması yönünde bildirge yayımlandı.