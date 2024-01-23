YARIN (24 OCAK ÇARŞAMBA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

İstanbul yarın yağışsız bir güne uyanacak. Güneş bulutların ardında kendini gösterirken sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında değişecek.

Ankara ise yarın eksi dereceleri yaşayacak. Eksi 3'e kadar soğayacak hava ile beraber yarın Başkent'i sisli bir hava bekliyor.

İzmir de yarın güneş görecek şehirlerden. Sıcaklıkların 12 dereceye varacağı İzmir'de gökyüzü hafif bulutlu olsa da güneş etkisini gösterecek.