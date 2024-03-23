Yarın hava nasıl olacak? 24 Mart Pazar hava durumu
Türkiye son zamanlarda bahar değil, kış aylarını yaşıyordu. Neyse ki meteoroloji müjdeli haberi verdi; hafta sonu genel anlamda güneşli bir gökyüzü bizi bekleyecek. İşte, 24 Mart Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
- 1
Hafta sonu genel anlamda havaların daha sıcak olacağını söyleyebiliriz. Mart'ın sonlarına doğru ılık hava giderek daha etkili olacak. Meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışlar yavaş yavaş geri çekiliyor. İşte, 24 Mart Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
- 2
YARIN (24 MART PAZAR) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbyl'da yarın güneş açarken, sıcaklıklar 14 dereceye kadar çıkacak. Mega kent, keyifli bir hafta sonu geçirecek.
Ankara ise sisli bir Pazar yaşayacak. Sıkcaklıklar 0 ile 12 derece arasında değişecek.
İzmir her zamanki gibi ılıman iklimiyle öne çıkıyor. İzmir de Pazar gününü güneşli bir havayla geçirecek. Hava 19 dereceye kadar ısınacak.
- 3
YARIN (24 MART PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın, bir süre önce ciddi şekilde düşen sıcaklıklar artıyor. Yurt genelinde güneşli hava hakim olsa da İç Anadolu başta olmak üzere sisli hava da baskın gelecek. Ancak yine de Pazar günü hava ılık ve yumuşak olacak.
Ancak bunun dışında kalan bölgeler de yok değil. Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan'da kar yağışı devam edecek.