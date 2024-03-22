Yarın hava nasıl olacak? 23 Mart Cumartesi hava durumu
Mart ayını tam olarak hissedemediğimiz günlerden geçerken, hafta sonu hava durumu merak ediliyor. Yarın Türkiye'de aynı anda birçok mevsim yaşanacak diyebiliriz çünkü yarın hem yağmur hem kar hem de güneş var. İşte, 23 Mart Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...
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Hafta sonuna doğru hava durumu bir kez daha gündeme geliyor. Yarın yani Cumartesi günü yurdun bazı noktalarında kar veya yağmur beklenirken; güneşli bir gün geçirecek şehirler de olacak. İşte, 23 Mart Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...
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YARIN (23 MART CUMARTESİ) İSTANBUL, İZMİR, ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu; güneş zaman zaman kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise 2 ile 11 derece arasında değişecek.
Ankara ise parçalı bulutlu ancak çok soğuk bir gün geçirecek. Başkent'te sıcaklıklar eksi 2 dereceye kadar düşecek.
Ilıman bir havaya sahip olan İzmir'de sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonunda İzmir halkı parçalı bulutlu havanın ardındaki güneşin tadını çıkarabilecek.
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YARIN (23 MART CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye'de yarın aynı anda farklı mevsimler yaşanacak. Marmara, Ege ve Akdeniz'in bir kısmı güneşli bir Cumartesi yaşayacak.
Karadeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da yağmurlar devam ediyor. Ancak kalan bölgelerde hem sıcaklıklar düşecek hem de kar yağışı olacak.
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METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Cumartesi günü için Karadeniz ve Doğu'nun bazı kısımları için kuvvetli sağanak uyarısı veriyor.