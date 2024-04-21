Yarın hava nasıl olacak? 22 Nisan Pazartesi günü yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde yer yer yağışlı geçen bir haftanın ardından vatandaşlar 22 Nisan haftasına nasıl başlayacaklarını merak ediyor. MGM ise her gün düzenli olarak yurt genelindeki hava durumu tahminlerini açıklıyor. İşte, MGM verilerine göre 22 Nisan Pazartesi yurt genelinde hava durumu...
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Yurt genelindeki hava durumu her gün vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta için de İstabul, Ankara, İzmir ve yurdun tamamı için hava durumu tahminlerini paylaştı. İşte, MGM verilerine göre yurt genelindeki hava durumu...
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22 NİSAN 2024 YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
MGM'nin paylaştığı verilere göre yurdun doğusunda sıcak hava hakim olacak. Yurdun batısında ise yer yer yağmur yağışları bu Pazartesi de etkisini sürdürmeye devam edecek.
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ANKARA, İSTANBUL, İZMİR HAVA DURUMU
Başkent Ankara'da Pazartesi günü en düşük sıcaklığın 10 derece olması beklenirken en yüksek sıcaklığın ise 21 derece olması bekleniyor. Başkent'te Pazartesi günü yağış beklenmiyor.
İstanbul yer yer yağışlı geçen bir haftanın ardından yine yağmurlu bir sabaha uyanacak. 22 Nisan Pazartesi günü İstanbullular için termometreler 13 ile 19 derece arasında seyredecek.
İzmir'de ise hava sıcaklıkları 14 ile 25 derece arasında seyredecek. Hava sıcaklığının yüksek olacağı İzmir'de yağmur bekleniyor.
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