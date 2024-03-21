Yarın hava nasıl olacak? 22 Mart Cuma hava durumu
Meteoroloji haftalık hava durumu raporu yayınladı. Buna göre, Türkiye bir süre daha kış aylarını yaşayacak. Ülkede aniden düşen sıcaklıklar, vatandaşları şaşırtsa da meteoroloji daha fazlası konusunda uyardı. İşte, 22 Mart Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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Türkiye'de bu sıralar havalar kapalı ilerliyor. Sıcaklıkların aniden düşmesi beraberinde yağışları da getirdi. Öyle ki bazı şehirler için kar uyarısı verilmeye başlandı. İşte, 22 Mart Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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YARIN (22 MART CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın yağış devam ediyor. Sıcaklıklar 10 derece etrafında seyredecek.
İzmir yarın bulutlu ancak yağışsız olacak. Sıcaklıklar 8 ile 17 derece arasında değişecek.
Ankara ise daha sert bir geçiş yapıyor. Yarın Başkent için kar yağışı uyarısı veriliyor. Sıcaklıklar 7 dereceye kadar düşecek.
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YARIN (22 MART CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Cuma günü, tüm ülkece kapalı bir havaya uyanacağız. Ülkenin bir yanı yağmur bir yanı karlı olacak. Sadece Ege bölgesi bu yağışların dışında kalacak ve hava bulutlu ancak kapalı olacak.
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METEOROLOJİDEN UYARI!
Meteoroloji yarın için Doğu ve Karadeniz'in bir bölümü için kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi uyarısı yapıyor.