YARIN (22 MART CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Cuma günü, tüm ülkece kapalı bir havaya uyanacağız. Ülkenin bir yanı yağmur bir yanı karlı olacak. Sadece Ege bölgesi bu yağışların dışında kalacak ve hava bulutlu ancak kapalı olacak.