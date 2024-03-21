Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 22 Mart Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 22 Mart Cuma hava durumu

        Meteoroloji haftalık hava durumu raporu yayınladı. Buna göre, Türkiye bir süre daha kış aylarını yaşayacak. Ülkede aniden düşen sıcaklıklar, vatandaşları şaşırtsa da meteoroloji daha fazlası konusunda uyardı. İşte, 22 Mart Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye'de bu sıralar havalar kapalı ilerliyor. Sıcaklıkların aniden düşmesi beraberinde yağışları da getirdi. Öyle ki bazı şehirler için kar uyarısı verilmeye başlandı. İşte, 22 Mart Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (22 MART CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da yarın yağış devam ediyor. Sıcaklıklar 10 derece etrafında seyredecek.

          İzmir yarın bulutlu ancak yağışsız olacak. Sıcaklıklar 8 ile 17 derece arasında değişecek.

          Ankara ise daha sert bir geçiş yapıyor. Yarın Başkent için kar yağışı uyarısı veriliyor. Sıcaklıklar 7 dereceye kadar düşecek.

        • 3

          YARIN (22 MART CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Cuma günü, tüm ülkece kapalı bir havaya uyanacağız. Ülkenin bir yanı yağmur bir yanı karlı olacak. Sadece Ege bölgesi bu yağışların dışında kalacak ve hava bulutlu ancak kapalı olacak.

        • 4

          METEOROLOJİDEN UYARI!

          Meteoroloji yarın için Doğu ve Karadeniz'in bir bölümü için kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi uyarısı yapıyor.

        İstanbul'da baraj doluluk oranları
        İstanbul'da baraj doluluk oranları
        Kahramanmaraş'ta deprem!
        Kahramanmaraş'ta deprem!
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Avrupa'da grev dalgası
        Avrupa'da grev dalgası
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Habertürk Anasayfa