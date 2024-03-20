Yarın hava nasıl olacak? 21 Mart Perşembe hava durumu
Meteorolojinin hava durum raporuna göre, Türkiye bir süreliğine bahar mevsimine ara veriyor. Ülke genelinde yağışların etkili olduğu bir sürece giriyoruz. İşte, 21 Mart Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu...
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Türkiye bir süreliğine kış aylarına geri dönüyor. Önümüzdeki birkaç ay, Mart'ın kapıdan baktırdığı zamanlar geçireceğiz çünkü hem sıcaklıklar düşüyor hem de yağışlar geri geliyor. İşte, 21 Mart Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu...
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YARIN (21 MART PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın yağış var. Havanın kapalı olmasının yanı sıra Perşembe günü sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek.
Ankara'da ise karla karışık yağmur bekleniyor. Bahar aylarına zıt bir şekilde Başkent'te sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek.
İzmir ise diğer kentlere göre daha sakin bir gün yaşayacak. Hava bulutlu ev yağışsız olacak bunun yanı sıra sıcaklıklar 5 ile 16 derece arasında değişecek.
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YARIN (21 MART PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yarın kış ayından bir gün yaşayacak. Ülkede genelinde kendini gösteren sıcaklıklar ve güneşli hava bir süreliğine olmayacak. Sıcaklıklar ortalama 5 derece düşerken İç Anadolu ve Doğu bölgesinde kar yağışı bekleniyor.
Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya ise bulutlu ancak yağışsız bir güne uyanacak. Kalan şehirler ise yağışlı olacak.
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METEOROLOJİDEN UYARI!
Meteoroloji, 21 Mart Perşembe için Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun bir kısmına çığ tehlikesi veriyor. Ayrıca Hatay'da kuvvetli sağanak bekleniyor.