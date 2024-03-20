YARIN (21 MART PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın yağış var. Havanın kapalı olmasının yanı sıra Perşembe günü sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek.

Ankara'da ise karla karışık yağmur bekleniyor. Bahar aylarına zıt bir şekilde Başkent'te sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek.

İzmir ise diğer kentlere göre daha sakin bir gün yaşayacak. Hava bulutlu ev yağışsız olacak bunun yanı sıra sıcaklıklar 5 ile 16 derece arasında değişecek.