YARIN (20 OCAK CUMARTESİ) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

İstanbul hafta sonuna kuvvetli sağanak ile giriş yapacak. Hava sıcaklıkları 11 ile 13 derece arasında seyrederken; İstanbulluların şemsiye ile dolaşması gerekecek.

Ankara da Cumartesi gününe yağmurla girecek ancak yağmur çok kuvvetli olmayacak. Sıcaklıklar 5 ile 14 derece arasında değişecek.

İzmir yarın ılık ama yağışlı bir güne uyanacak. 19 dereceye varan sıcaklıklara rağmen yağmur gün boyu aralıklarla devam edecek.