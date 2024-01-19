Yarın hava nasıl olacak? İşte 20 Ocak Cumartesi hava durumu
Hafta sonu planları olanlar şimdiden yarın (20 Ocak Cumartesi) için hava durumunu araştırmaya başladı. Hafta sonu yurt genelinde yağışlar etkili olacak dolayısıyla yarın şemsiye, günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelecek. İşte, 20 Ocak Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
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Yarın hava nasıl olacak? Hafta sonunun gelip çatmasıyla yapılan planlar, hava durumuna göre şekilleniyor. Yarın Türkiye genelinde yağışlı bir hava hakim olurken bazı illerde 'kuvvetli sağanak' uyarısı da verildi. İşte, yarın (20 Ocak Cumartesi) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
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YARIN (20 OCAK CUMARTESİ) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?
İstanbul hafta sonuna kuvvetli sağanak ile giriş yapacak. Hava sıcaklıkları 11 ile 13 derece arasında seyrederken; İstanbulluların şemsiye ile dolaşması gerekecek.
Ankara da Cumartesi gününe yağmurla girecek ancak yağmur çok kuvvetli olmayacak. Sıcaklıklar 5 ile 14 derece arasında değişecek.
İzmir yarın ılık ama yağışlı bir güne uyanacak. 19 dereceye varan sıcaklıklara rağmen yağmur gün boyu aralıklarla devam edecek.
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YARIN (20 OCAK CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yarın yağmura teslim oluyor. İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Bursa'da kuvvetli sağanak beklenirken diğer iller de kuvvetli olmasa da yağmurlu bir gün geçirecek. Ancak genel olarak bu hafta sonu da ılık bir hava hakim olacak.
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İSTANBUL'DA BUGÜN (19 OCAK CUMA) HAVA NASIL?
İstanbul bugün kuvvetli sağanak yağış ile güne başladı. Sağanak yağış akşam saatlerine kadar devam edecek. Akşam ve gece boyu gökyüzü yağışsız ve parçalı bulutlu olacak.