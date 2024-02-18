Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yarın hava nasıl olacak? 19 Şubat 2024 Pazartesi yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu

        Yarın hava nasıl olacak? 19 Şubat 2024 yarın Türkiye genelinde hava durumu

        Türkiye'de yarın birçok il yağışlı bir gün geçirecek. 18 Şubat günü Doğu Anadolu'nun bazı kentlerinde kar yağışı beklenirken; Ege Bölgesi ise yağışsız ve az bulutlu bir güne uyanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu haritası ile "Yarın (18 Şubat 2024) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak" sorusu yanıt buldu. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 18.02.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Geçtiğimiz hafta yaşanan soğuk hava ve yağış bazı bölgelerde yavaş yavaş azalmaya başladı. MGM'nin bu haftaki genel hava durumu tahminine göre; hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civasında doğu bölgelerde yer yer mevsim noramlleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde haftanın ilk gününde bugün havanın nasıl olacağını sizler için derledik. İşte, 19 Şubat 2024 Türkiye hava durumu...

        • 2

          YARIN (19 ŞUBAT PAZARTESİ) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul yarın yağışsız bir güne uyanacak. Hava çok bulutlu olacak ve sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında değişecek.

          Ankara ise çok bulutlu bir pazartesi yaşayacak. Sıcaklıklar -2 dereceye kadar düşecek.

          İzmir de yarın güneş, bulutların ardından kendini gösterecek ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar, 15 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          TÜRİYE GENELİNDE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji'nin 19 Şubat Pazartesi gününe dair yayımladığı hava durumu raporuna göre; Yurdun kuzeyi ile doğusunda yağış beklenirken diğer bölgeler daha sakin bir gün geçirecek. Ardahan'da yarın kar yağışı beklenirken termometrelerin -12'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Antalya ise güç içinde 19 dereceye çıkacak hava sıcaklığı ile adeta bahardan kalma bir gün yaşayacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        Bitlis'te 'tefeci' operasyonu
        Bitlis'te 'tefeci' operasyonu
        Rize'de geri dönüş!
        Rize'de geri dönüş!
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Netanyahu gözünü kararttı
        Netanyahu gözünü kararttı
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor
        İsmail Kartal şov!
        İsmail Kartal şov!
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Habertürk Anasayfa