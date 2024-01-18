Yarın hava nasıl olacak? Türkiye, geçtiğimiz hafta yer yer karlı havanın etkisine girmiş ve dondurucu soğuklardan geçmişti. Ancak bu hafta yükselen sıcaklıklar sayesinde soğuklar etkisini kaybetti ve meteoroloji tahminlerine göre, bu durum hafta boyunca devam edecek. İşte, yarın (19 Ocak Cuma) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...