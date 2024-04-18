Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 19 Nisan Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 19 Nisan Cuma ülke genelinde hava durumu

        Ülke genelinde devam eden bahar neşesi, bir süre için yerini yağmurlara bırakıyor. Bu hafta neredeyse ülke genelinin tamamında yağış bekleniyor. İşte, yarın (19 Nisan Cuma) İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Nisan ayının ortasına geldiğimiz günlerde hava sıcaklıkları yazın habercisi olmaya başladı bile. Ancak hava durumu yine değişti ve güneş, yerini yağmurlu günlere bıraktı. Türkiye'nin birçok kenti, önümüzdeki birkaç gün yağış alacak. İşte, 19 Nisan Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (19 NİSAN CUMA) İSTANBUL, İZMİR, ANKARA VE BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da yarın da yağmur devam ediyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyretse de Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış var.

          Ankara ise bulutlu ve yağışsız olacak. Sıcaklıklar 12 ile 24 derece arasında değişecek.

          İzmir de gök gürültülü sağanak yağış ile güne başlayacak. Sıcaklıklar 24 dereceye kadar çıkacak.

          Bursa da diğer iki büyük şehir gibi gök gürültülü sağanak etkisi altında olacak. Kentte hava 22 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          YARIN (19 NİSAN CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Bir süredir evleri gün ışığı ile dolduran güneşe ara veriyoruz. Türkiye genelinde açık hava, yerini gri ve yağışlı bir gökyüzüne bırakıyor. Bu hafta ülke genelinde yağışları konuşurken bazı şehirler gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

        • 4

          METEOROLOJİDEN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

          Meteoroloji yarın için Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz için çıp tehlikesi uyarısı veriyor.

        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Real Madrid yarı finalde!
        Real Madrid yarı finalde!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem!
        Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem!
        Dubai'deki sele bulut tohumlaması mı neden oldu?
        Dubai'deki sele bulut tohumlaması mı neden oldu?
        Dergi bürosunda korkunç olay! Bir kadın 2 kadını bıçakladı!
        Dergi bürosunda korkunç olay! Bir kadın 2 kadını bıçakladı!
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Habertürk Anasayfa