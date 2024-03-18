YARIN (19 MART) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 4 ile 12 derece arasında değişecek.

İzmir de tıpkı İstanbul gibi parçalı bulutlu bir gün yaşayacak. Ancak her zaman ılık olan İzmir'de sıcaklıklar yine 20 dereceye kadar çıkacak.

Ankara'da ise yer yer güneş açacak ancak Başkent, diğerlerine göre daha soğuk olacak çünkü sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşerken, en fazla 14'e kadar çıkacak.