Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji yayınladığı hava durumu raporu ile Pazar günü havanın nasıl olacağını yanıtladı. Yarın Türkiye'nin bir tarafı yağışlı bir tarafı ise güneşli olacak. İşte, 18 Şubat Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...