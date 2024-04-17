Türkiye sıcak ve güneşli günlerden geçiyor. Ancak ilkbahar yağmurlarıyla beraber geldi çünkü bu hafta birkaç şehir sağanak yağışlı ve bol rüzgârlı olacak. İşte, 18 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu...