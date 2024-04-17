Yarın hava nasıl olacak? 18 Nisan Perşembe hava durumu
Türkiye sıcak günlerden geçerken araya giren Nisan yağmurları bazı şehirlerde hayatı olumsuz etkileyecek ancak ay sonunda yağmurlara da birkaç ay için veda edeceğiz. İşte, 18 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu...
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Türkiye sıcak ve güneşli günlerden geçiyor. Ancak ilkbahar yağmurlarıyla beraber geldi çünkü bu hafta birkaç şehir sağanak yağışlı ve bol rüzgârlı olacak. İşte, 18 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu...
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YARIN (18 NİSAN PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul yarın 22 dereceye çıkan sıcaklıklara rağmen gök gürültülü sağanak yağışın etkisine girecek.
Ankara ise parçalı bulutlu olacak. Yağışsız bir günün tadını çıkaracak Başkentliler, 27 dereceyi gören sıcaklıklar yaşayacak.
İzmir de İstanbul gibi sıcak ama yağışlı bir gün geçirecek. Yağış, gök gürültülü bir şekilde gerçekleşecek.
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YARIN (18 NİSAN PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye, Mart ayının başını anımsatan birkaç gün yaşayacak. Genel anlamda güneş kendini gösterse de bazı şehirlerde hayatı olumsuz etkileyecek yağışlar da olacak.
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METEOROLOJİ UYARIYOR!
Yarın için meteoroloji Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde çığ tehlikesi alarmı veriyor. Ayrıca Marmara, Ege ve Akdeniz'de saatte 70 kilometreyi bulan rüzgâr bekleniyor.