Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 16 Şubat Cuma yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? Meteorolojiye göre 16 Şubat Cuma günü hava durumu

        "Yarın hava nasıl olacak?" sürekli değişen hava durumuna karşı en çok aratılan sorularda bir tanesi. Meteoroloji her hafta; tüm şehirler için bir haftalık hava durumu raporu çıkarıyor. Peki, yarın yani 16 Şubat Cuma hava nasıl olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yarın hava nasıl olacak? Meterorolojinin Türkiye genelinde yaptığı hava tahminlerine göre; yurt genelinde yağışlar geri geliyor. Hatta bazı bölgeler için bile kar yağışı bekleniyor. İşte, 16 Şubat Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (16 ŞUBAT CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul haftanın son gününde yağışlı bir gün geçirecek. Ayrıca hava soğuk olacak; sıcaklıklar ortalama 6 derece civarında seyredecek.

          Ankara ise yağışsız ancak parçalı bulutlu bir güne uyanacak. Başkent'te sıcaklıklar 10 dereceye kadar ulaşacak.

          İzmir'de yarın için bir yağış beklenmiyor ancak hava kapalı olacak. Yine de yarın İzmir ılık bir gün yaşayacak çünkü sıcaklıklar 16 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          YARIN (16 ŞUBAT CUMA) HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye kısa birkaç gün de olsa güneşli günler yaşamıştı ancak Cuma günü kış geri geliyor diyebiliriz. Ege bölgesinin tamamı, İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz bölgesinin ise bir kısmı yağışsız bir gün geçirecek ancak kalan bölgeler yağmurlu olacak. Doğu'da ise yer yer kar yağışı hakim olacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Habertürk Anasayfa