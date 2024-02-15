YARIN (16 ŞUBAT CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul haftanın son gününde yağışlı bir gün geçirecek. Ayrıca hava soğuk olacak; sıcaklıklar ortalama 6 derece civarında seyredecek.

Ankara ise yağışsız ancak parçalı bulutlu bir güne uyanacak. Başkent'te sıcaklıklar 10 dereceye kadar ulaşacak.

İzmir'de yarın için bir yağış beklenmiyor ancak hava kapalı olacak. Yine de yarın İzmir ılık bir gün yaşayacak çünkü sıcaklıklar 16 dereceye kadar çıkacak.