Yarın hava nasıl olacak? Meteorolojiye göre 16 Şubat Cuma günü hava durumu
"Yarın hava nasıl olacak?" sürekli değişen hava durumuna karşı en çok aratılan sorularda bir tanesi. Meteoroloji her hafta; tüm şehirler için bir haftalık hava durumu raporu çıkarıyor. Peki, yarın yani 16 Şubat Cuma hava nasıl olacak? İşte, detaylar...
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Yarın hava nasıl olacak? Meterorolojinin Türkiye genelinde yaptığı hava tahminlerine göre; yurt genelinde yağışlar geri geliyor. Hatta bazı bölgeler için bile kar yağışı bekleniyor. İşte, 16 Şubat Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
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YARIN (16 ŞUBAT CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul haftanın son gününde yağışlı bir gün geçirecek. Ayrıca hava soğuk olacak; sıcaklıklar ortalama 6 derece civarında seyredecek.
Ankara ise yağışsız ancak parçalı bulutlu bir güne uyanacak. Başkent'te sıcaklıklar 10 dereceye kadar ulaşacak.
İzmir'de yarın için bir yağış beklenmiyor ancak hava kapalı olacak. Yine de yarın İzmir ılık bir gün yaşayacak çünkü sıcaklıklar 16 dereceye kadar çıkacak.
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YARIN (16 ŞUBAT CUMA) HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye kısa birkaç gün de olsa güneşli günler yaşamıştı ancak Cuma günü kış geri geliyor diyebiliriz. Ege bölgesinin tamamı, İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz bölgesinin ise bir kısmı yağışsız bir gün geçirecek ancak kalan bölgeler yağmurlu olacak. Doğu'da ise yer yer kar yağışı hakim olacak.
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