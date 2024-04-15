Yarın hava nasıl olacak? 16 Nisan Salı hava durumu
Haftaya başlarken meteoroloji tarafından hava durumu raporu da yayınlandı. Başta İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere tüm ülkenin bu haftaki hava durumu da belirlendi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 16 Nisan Salı hava durum...
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Türkiye'de devam eden bahar havası 81 ilde vatandaşların yüzünü güldürüyor. Tüm yurtta artan sıcaklıklar Nisan ayında da etkisini gösteriyor. İşte, meteorolojiye göre 16 Nisan Salı İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere tüm yurtta hava durumu...
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YARIN (16 NİSAN SALI) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul yarın parçalı bulutlu ama güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 26 dereceye kadar çıkacak.
İzmir'de yarın hava 29 dereceyi görecek! Parlayan güneşi yer yer bulutlar kapatacak.
Ankara ise sıcak ama sisli bir gün geçirecek. Termometreler 27 dereceyi gösterse de sisli hava hayatı olumsuz etkileyebilir.
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YARIN (16 NİSAN SALI) TÜRKİYE'DE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye genel olarak güneşli ve sıcak bir Salı günü yaşayacak. Birkaç şehirde yer yer sisli hava gözükse de sıcaklıklar 25 derece ve üzerinde seyredecek.
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