Yarın hava nasıl olacak? 16 Mart Cumartesi hava durumu
Hafta sonunun gelmesiyle "Yarın hava nasıl olacak?" diye araştırılmaya başlandı. Meteoroloji, bir süre daha kapalı havaların devam edeceğini belirtiyor. İşte, 16 Mart Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu...
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Bahar mevsiminin ilk ayı olan Mart'ı yarıladık ancak bir süredir kapalı ve yağışlı giden havalardan dolayı baharın gelişini hissedemiyoruz. Meteorolojiden elde edilen bilgilere göre; havalar bir süre daha böyle devam edecek. İşte, 16 Mart Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu...
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YARIN (16 MART CUMARTESİ) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul yarın için yağışlara ara veriyor ve bulutlu havaya geçiş yapıyor. Ancak mega kent en fazla 13 dereceye varan sıcaklıkları görebilecek.
İzmir de yağışı bırakıyor ve güneşli havaya geçiyor. Şehir alışkın olduğu gibi ılık havalara dönüyor çünkü hafta sonu İzmirlileri 17 derece sıcaklık bekliyor.
Ankara ise iki şehrin aksine yağmurlu hatta kısmen soğuk çünkü Cumartesi günü sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında olacak.
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YARIN (16 MART CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye'de hafta sonu yağışlar devam ediyor. Cumartesi günü, Doğu bölgesinde kar beklenirken; Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde ise hava yağmurlu olacak.
İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ise yurdun kalanından farklı olarak güneşli bir gün geçirecek.
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METEOROLOJİDEN YARIN İÇİN 3 BÖLGEYE UYARI!
Meteoroloji yarın için farklı bölgelere uyarı yapıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ tehlikesi, Güneydoğu için ise toz taşınımı uyarısı veriliyor.