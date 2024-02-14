Yarın hava nasıl olacak? İşte meteorolojiye göre hava durumu
"Yarın hava nasıl olacak?" diye araştırılırken, beklenen yanıt meteorolojiden geldi. Yayınlanan 5 günlük tahminlere göre 15 Şubat günü hava durumu belli oldu. İşte meteorolojiye göre, 15 Şubat Perşembe yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
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Yarın hava nasıl olacak? Türkiye birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde günler yaşıyor. Meteorolojinin yaptığı tahminlere göre; yarın (15 Şubat Perşembe) günü havanın nasıl olacağı da belli oldu. İşte, 15 Şubat Perşembe yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
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YARIN (15 ŞUBAT PERŞEMBE) İSTANBUL, İZMİR, ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 9 derece arasında değişirken; mega kent Cumartesiye kadar yağışlı olacak.
Ankara da yarını yağmurlu geçirecek şehirlerden. Sıcaklıklar 6 derece civarında seyredecek.
İzmir, diğer iki şehrin aksine yağışsız bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak.
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YARIN (15 ŞUBAT PERŞEMBE) HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yarın yağışlı bir güne uyanacak. Birkaç il dışında yurt genelinde yağmur bekleniyor. Ancak sıcaklıklar düşmeyecek; orlama civarında seyredecek.
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