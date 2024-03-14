Türkiye'de havaya, suya ve topğrağa olmak üzere üç cemre düştü ve bahar ayları tamamen başladı ancak Türkiye henüz baharı hissedemedi. Birkaç haftadır devam eden yağışlar bu hafta da etkisini gösterecek. İşte, 15 Mart Cuma yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...