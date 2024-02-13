Geçtiğimiz hafta pek çok ilimiz ilkbahardan kalma günler yaşamıştı. Ancak Türkiye yeniden yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Peki, yarın yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte, 14 Şubat 2024 Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu...