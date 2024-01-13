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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 14 Ocak Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

        Yarın hava nasıl olacak? İşte 14 Ocak Pazar günü hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? Pazar gününü keyifle değerlendirmek isteyen vatandaşlar yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. Pazar günü için meteorolojiden sevindirici haber geldi! İşte, yarın (14 Ocak Pazar) İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelindeki hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 10:02 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:02
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        • 1

          Yarın hava nasıl olacak? Türkiye 14 Ocak Pazar günü karlı havanın etkisinden sonra biraz nefes alacak. Pazar günü soğuk da olsa genel anlamda güneş, bulutların ardından kendini gösterecek. İşte, yarın (14 Ocak Pazar) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye yurt genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (14 OCAK PAZAR) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA İZMİR?

          İstanbul'da 14 Ocak Pazar günü de güneş bulutların ardından kendini gösterecek ve yine yağışsız ve açık bir gökyüzü olacak. Ancak yine oldukça soğuk bir Pazar günü İstanbulluları karşılayacak.

          İzmir de 13 Ocak Cumartesi gününe yağışsız başlıyor. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişirken, güneş bulutların arkasından kendini gösterecek. 14 Ocak Pazar günü sıcaklıklar aynı şekilde seyrederken hava parçalı bulutlu olacak.

          Ankara'da yarın kelimenin tam anlamıyla dondurucu soğuklar olacak. Eksi 3 ile 1 derece arasında değişen sıcaklıklara rağmen yarın herhangi bir yağış beklenmiyor.

        • 3

          YARIN (14 OCAK PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          14 Ocak Pazar günü yurt genelinde karlı hava yerini güneşe bırakacak. Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselmese de güneş kendini bulutların ardından gösterecek. Meteorolojinin tahminlerine göre; Pazar günü yalnızca Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis'te kar yağışı beklenirken; Siirt yağmurlu bir güne uyanacak.

        • 4

          İSTANBUL'DA BUGÜN (13 OCAK CUMARTESİ) HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul Cumartesi günü soğuk ama yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında seyrederken gün boyu bulutlu bir hava hakim olacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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