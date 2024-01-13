Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 14 Ocak 2024 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye yurt genelinde hava nasıl olacak, kar ve yağmur yağacak mı?

        Yarın hava nasıl olacak? İşte 14 Ocak Pazar günü hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? Pazar gününü keyifle değerlendirmek isteyen vatandaşlar yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. Pazar günü için meteorolojiden sevindirici haber geldi! İşte, yarın (14 Ocak Pazar) İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelindeki hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 19:38 Güncelleme: 13.01.2024 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yarın hava nasıl olacak? Türkiye 14 Ocak Pazar günü karlı havanın etkisinden sonra biraz nefes alacak. Pazar günü soğuk da olsa genel anlamda güneş, bulutların ardından kendini gösterecek. İşte, yarın (14 Ocak Pazar) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye yurt genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (14 OCAK PAZAR) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA İZMİR?

          İstanbul'da 14 Ocak Pazar günü de güneş bulutların ardından kendini gösterecek ve yine yağışsız ve açık bir gökyüzü olacak. Ancak yine oldukça soğuk bir Pazar günü İstanbulluları karşılayacak.

          İzmir de 13 Ocak Cumartesi gününe yağışsız başlıyor. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişirken, güneş bulutların arkasından kendini gösterecek. 14 Ocak Pazar günü sıcaklıklar aynı şekilde seyrederken hava parçalı bulutlu olacak.

          Ankara'da yarın kelimenin tam anlamıyla dondurucu soğuklar olacak. Eksi 3 ile 1 derece arasında değişen sıcaklıklara rağmen yarın herhangi bir yağış beklenmiyor.

        • 3

          YARIN (14 OCAK PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          14 Ocak Pazar günü yurt genelinde karlı hava yerini güneşe bırakacak. Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselmese de güneş kendini bulutların ardından gösterecek. Meteorolojinin tahminlerine göre; Pazar günü yalnızca Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis'te kar yağışı beklenirken; Siirt yağmurlu bir güne uyanacak.

        • 4

          İSTANBUL'DA BUGÜN (13 OCAK CUMARTESİ) HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul Cumartesi günü soğuk ama yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında seyrederken gün boyu bulutlu bir hava hakim olacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Geçmiş olsun telefonu
        Geçmiş olsun telefonu
        İlk düdük geldi
        İlk düdük geldi
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Habertürk Anasayfa