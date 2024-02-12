Yarın hava nasıl olacak? 13 Şubat 2024 Salı Türkiye genelinde hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarınki hava tahmini raporunu paylaştı. MGM, 2 il için sarı, 1 kentimiz için ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bu bağlamda gözler "Yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 13 Şubat 2024 salı günkü hava durumu raporu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkeninin birçok kentinde yağış etkili olacak. Ancak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurt genelinde yarın havanın nasıl olacağını sizler için derledik. İşte, 13 Şubat 2024 Salı Türkiye geneli hava durumu...
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13 ŞUBAT SALI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?
İlkbahar esintilerinin geride kaldığı İstanbul'da yarın sağanak yağış etkili olacak. Megakentte hava sıcaklığı 10 ile 14 derece arasında değişecek.
Ankara'da ise hava yağışlı olacak. Başkent yarın ılık bir gün geçirecek ve termometroler en yüksek 15 dereceye kadar çıkacak.
İzmir'de diğer büyükşehirlerin kaderini yaşayacak ve sağanak yağışlı bir gün geçirecek. Kent genelinde hava sıcaklığı 11 ile 17 derece arasında seyredecek.
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TÜRİYE GENELİNDE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Yarın yurt genelinde yağışlı hava hakim olurken; Doğu Anadolu ve Kuzey Karadeniz Bölgeleri daha sakin bir gün geçirecek. Meteoroloji'nin 13 Şubat Salı gününe dair yayımladığı hava durumu raporuna göre; Aydın ve Manisa için sarı kodlu gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Ayrıca yarın Muğla için turuncu kodlu gökgürültülü sağanak yağış ile rüzgar uyarısı yapıldı.
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