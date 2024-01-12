YARIN HAVA NASIL OLACAK? (13 OCAK CUMARTESİ) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

İstanbul yarın soğuk ama yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında seyrederken gün boyu bulutlu bir hava hakim olacak.

İzmir de yarın yağışsız bir güne başlıyor. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişirken, güneş bulutların arkasından kendini gösterecek.

Ankara'da yarın kelimenin tam anlamıyla dondurucu soğuklar olacak. Eksi 3 ile 1 derece arasında değişen sıcaklıklara rağmen yarın herhangi bir yağış beklenmiyor.