12 ŞUBAT PAZARTESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

Bir süredir güzel havanın tadını çıkaran İstanbul'da yarın sağanak yağış etkili olacak. Megakentte hava sıcaklığı 11 ile 17 derece arasında değişecek.

Ankara'da ise hava çok bulutlu olacak. Başkent yarın ılık bir gün geçirecek ve termometroler en yüksek 16 dereceye kadar çıkacak.

İzmir'de yarın hava sıcaklığı 19 dereceye kadar yükselecek. Kent genelinde hava sıcak olsa da yarın kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.