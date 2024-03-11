YARIN (12 MART SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Yarın Türkiye'de birden fazla hava olayı görülecek. Marmara yağışlı, Karadeniz, Güney Doğu ve Akdeniz'in bir kısmı güneşli, kalan bölgeler ise sisli olacak. Ancak yine de yurt genelinde sıcaklıklar düşmeyecek ve bahar aylarının uzaktan da olsa esintisini hissedeceğiz.