Yarın hava nasıl olacak? 12 Mart İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye hava durumu
Bahar aylarına girdiğimiz bu zamanlarda Mart ayının 'kapıdan baktırır' yönünü hissedeceğiz çünkü havalar bir süre daha dengesiz ilerleyecek ve kıyafet seçimi konusu herkesi zorlayacak. İşte, 12 Mart İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu...
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"Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt, meteorolojiden geldi. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre haftalık hava tahmini belli oldu. Bundan yola çıkarak; yavaş yavaş Mart ayının yani baharın geliş sesini duymaya başlayacağımızı söyleyebiliriz. İşte, 12 Mart İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu...
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YARIN (12 MART SALI) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın hava yağışlı olacak. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında seyredecek.
Ankara'da ise 12 Mart günü hava sisli. Sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıksa da sisli hava Başkent'teki yaşamı olumsuz etkileyebilir.
İzmir ise gök gürültülü sağanak yağış ile güne başlangıç yapacak. 20 derece civarında ölçülen sıcaklıklara rağmen hava kapalı olacak.
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YARIN (12 MART SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın Türkiye'de birden fazla hava olayı görülecek. Marmara yağışlı, Karadeniz, Güney Doğu ve Akdeniz'in bir kısmı güneşli, kalan bölgeler ise sisli olacak. Ancak yine de yurt genelinde sıcaklıklar düşmeyecek ve bahar aylarının uzaktan da olsa esintisini hissedeceğiz.
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