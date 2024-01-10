YARIN HAVA NASIL OLACAK? (11 OCAK PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

Ankara yarın itibarıyla karlı havadan çıkacak. Sıcaklıklar -3 ile 4 derece arasında değişse de 11 Ocak günü parçalı bulutlu da olsa yer yer güneş kendini gösterecek.

İzmir de Ankara gibi karlı havayı geride bırakacak. 3 ile 10 derece arasında değişecek sıcaklıkların yanında parçalı bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul da kısa bir süre karlı havaya ara veriyor. 11 Ocak Perşembe günü şehir rahat bir nefes alarak, çok bultulu bir güne uynacak. Ancak karlı hava şehirden çok da uzaklaşmıyor çünkü Cuma ve Cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.