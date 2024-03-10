Yarın hava nasıl olacak? 11 Mart Pazartesi MGM'ye göre yurt genelinde hava durumu
Haftanın sona ermesiyle beraber vatandaşlar Pazartesi sabahına nasıl bir hava ile uyanacaklarını araştırmaya başladı. Yurt genelinde yağışlı havanın hakim olduğu bir haftanın ardından sıcaklıkların biraz daha artması bekleniyor. İşte, MGM'nin açıklamasına göre 11 Mart Pazartesi yurt genelinde hava durumu!
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Yoğun yağmur yağışının hakim olduğu bir haftanın ardından vatandaşlar bu hafta için sıcaklıklarda bir artış bekliyor. MGM açıklamasına göre bugünden itibaren yurt genelinde yağış miktarında azalma olacak ve baharın ilk günleri yaşanmaya başlayacak. Pazartesi sabahı işlerine ve okullarına gidecekler 11 Mart Pazartesi hava nasıl olacak araştırması yapıyor. İşte, yarın (11 Mart) için MGM açıklamarıyla yurt genelinde hava durumu...
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11 MART PAZARTESİ YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
MGM yayınladığı meteoroloji haritasında yurt genelinde 11 Mart'ta havanın nasıl olacağını paylaştı. Yarından itibaren yurtta sıcaklıklar artıyor. Yağışsız geçecek olan Pazartesi günü 81 ilde güneşi ve parçalı bultulu olarak açıklandı.
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11 MART PAZARTESİ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL?
Başkent Ankara'da hava sıcaklıklarında net bir yükseliş olmasa da Pazartesi günü yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı en düşük 0 derece ile en yüksek 14 derece arasında seyredecek.
İstanbul'da yağmurlu geçen bir haftanın ardından hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. 11 Mart sabahında İstanbullular güneşli bir güne uyanacak. En düşük 6 dereceyi görecek olan dereceler MGM'nin açıklamasına göre 17 dereceye kadar yükselecek.
Ege'de ise puslu bir hava hakim olacak. İzmirliler haftanın ilk sabahına nispeten güneşsiz ama sıcak bir hava ile başlayacak. Hava sıcaklığı 8 derece ile 21 derecede arasında gidip gelecek. Pazartesi günü için İzmir'de yağış beklenmiyor.
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