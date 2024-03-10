Yarın hava nasıl olacak? 11 Mart Pazartesi MGM'ye göre yurt genelinde hava durumu

11 MART PAZARTESİ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL?

Başkent Ankara'da hava sıcaklıklarında net bir yükseliş olmasa da Pazartesi günü yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı en düşük 0 derece ile en yüksek 14 derece arasında seyredecek.

İstanbul'da yağmurlu geçen bir haftanın ardından hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. 11 Mart sabahında İstanbullular güneşli bir güne uyanacak. En düşük 6 dereceyi görecek olan dereceler MGM'nin açıklamasına göre 17 dereceye kadar yükselecek.

Ege'de ise puslu bir hava hakim olacak. İzmirliler haftanın ilk sabahına nispeten güneşsiz ama sıcak bir hava ile başlayacak. Hava sıcaklığı 8 derece ile 21 derecede arasında gidip gelecek. Pazartesi günü için İzmir'de yağış beklenmiyor.