Yarın hava nasıl olacak? 10 Şubat 2024 Türkiye'yi bekleyen hava durumu
Türkiye'de yarın birçok ilde hava sıcaklıkları artıyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde pek çok ilde yağmur beklenirken; diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Türkiye Genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte, yarın (10 Şubat 2024) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak" sorusunun yanıtı...
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Ülke genelinde Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası etkisini yitirmeye başladı. MGM'nin genel hava durumu tahminine göre; sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Meteoroloji hava raporuna göre yurt genelinde yarın havanın nasıl olacağını sizler için derledik. İşte, 10 Şubat 2024 Cumartesi Türkiye genelinde hava durumu...
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10 ŞUBAT CUMARTESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?
İstanbul'da yarın hava yağışsız az bulutlu olacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 17 dereceyi görürken; en düşük 11 derece olması bekleniyor.
Ankara'da ise hava kapalı olacak. Sisli bir gün geçirecek olan Başkent'te sıcaklıklar en düşük 2 dereceyi en yüksek ise 14 dereceyi görecek.
İzmir ise yarın yağış etkili olacak. Kent genelinde hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkacak.
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10 ŞUBAT CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için 14 ilimize "sarı" alarm verdi. MGM; Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak'a "çığ" uyarısında bulundu. Öte yandan ülkenin özellikle kuzeyi ile batısı adeta bahar havası yaşayacak.
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