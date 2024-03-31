1 NİSAN'DA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

Başkent Ankara'da 1 Nisan Pazartesi günü en düşük 13, en yüksek de 24 derece olması bekleniyor. Yazdan kalma bir gün yaşayacak olan Ankara'da yağış beklenmiyor.

İstanbul yer yer yağışlı geçen bir haftanın ardından 1 Nisan'da güneşli ve sıcak hava etkisine girecek. Termometrelerin en düşük 12, en yüksek 23 dereceyi gösrereceği İstanbul'da yağmur beklenmiyor.

İzmir ise Pazartesi günü yazdan kalma bir gün yaşayacak. En düşük 13 dereceyi görecek olan hava sıcaklığı gün içinde 30 dereceye kadar yükseliş gösterecek.