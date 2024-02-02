Yarın hava durumu nasıl? Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji 3 Şubat hava durumu

Yarın hava durumu nasıl? 3 Şubat Cumartesi yani yarın için plan yapmak isteyenler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarına ait hava durumu raporu yayınlandı. Peki, yarın hava durumu nasıl? İşte merak edilen güncel hava durumu raporu...