Yarın hava durumu nasıl? Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji 3 Şubat hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın yani 3 Şubat hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Buna göre İstanbul'da bugün lokal düzeyde seyreden yağışlı hava etkisini kaybediyor. Sıcaklar yurt genelinde yükseliyor. Tahminlere göre Karabük Bilecik ve Bolu haricinde yurt genelinde kar yağışı görülmeyecek. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? İşte güncel tahminler...
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Yarın hava durumu nasıl? 3 Şubat Cumartesi yani yarın için plan yapmak isteyenler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarına ait hava durumu raporu yayınlandı. Peki, yarın hava durumu nasıl? İşte merak edilen güncel hava durumu raporu...
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YARIN HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yarın Malatya, Erzincan, Tunceli ve Elazığ hariç Doğu Anadolu Bölgesi illerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan Artvin, Kastamonu Düzce ve Bilecik'te de kar yağışının etkili olması bekleniyor.
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Öte yandan yarın Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının İstanbul'da 9, İzmir'de 13 ve Ankara'da 6 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
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