İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE 31 OCAK YARIN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul yarın yağışlı bir gün yaşayacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 8 dereceyi görürken; en düşük 4 derece olacak.

Ankara ise yarın yağışsız bir gün yaşayacak. Başkent'te sıcaklıklar yarın -3 ile 5 derece arasında seyrederken; hava puslu olacak.

İzmir'de hava sıcaklığı 3 ile 12 derece arasında değişirken kent genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.