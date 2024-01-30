Yarın hava nasıl olacak? 31 Ocak 2024 yurt genelinde hava durumu
Türkiye'de pek çok il yarın da yağışlı bir gün geçirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu haritasına göre; 31 Ocak Çarşamba günü ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Bu bağlamda "Yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 31 Ocak 2024 yurt genelinde hava durumu...
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Türkiye'de kış kendisini hissettirmeye devam ediyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası etkisini yitirmeye başladı ancak yağışlar yurt genelinde devam ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 31 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelindeki hava durumu...
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İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE 31 OCAK YARIN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul yarın yağışlı bir gün yaşayacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 8 dereceyi görürken; en düşük 4 derece olacak.
Ankara ise yarın yağışsız bir gün yaşayacak. Başkent'te sıcaklıklar yarın -3 ile 5 derece arasında seyrederken; hava puslu olacak.
İzmir'de hava sıcaklığı 3 ile 12 derece arasında değişirken kent genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.
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YARIN TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU
Yarın yurdun pek çok bölgesinde yağış bekleniyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava etkisini yitirmeye başladı ancak ülke genelinde hala karla karışık yağmur ile sağanak etkisini sürdürüyor.
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Marmara Bölgesi'nde yağmur öngörülürken; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.