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Yarın hangi illerde okullar tatil? 21 Aralık okullar tatil mi?

Türkiye genelinde iyice etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar, yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığına ilişkin aramalar yapıyor. İşte 21 Aralık Salı günü itibariyle kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği iller...

20.12.2021 - 19:47 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Kar yağışlı bir havanın etkisi altına giren yurt genelinde hangi illerde 21 Aralık Salı günü okulların tatil olduğu merak konusu oldu. İşte yarın kar tatilinin olduğu illerimiz...

  • AKSARAY 

    Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık olmak üzere 1 gün ara verildi. İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

  • KARS

    Kars’ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime yarın 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi. Karsta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü eğitime tüm okullarda ara verildiği belirtilerek şöyle denildi: "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır.

  • SİVAS 

    İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeni ile eğitim - öğretime 20 Aralık Pazartesi günü ara verildi. Sivas’ta önceki gün başlayan ve aralıklı olarak etkili olan kar yağışı nedeni ile İmranlı ilçesinde okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada "İmranlı ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verme kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

  • BİTLİS

    Bitlis'te 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı, kent merkezindeki bütün eğitim kurumlarında bugün ve yarın eğitim-öğretime ara verildi.

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