Türkiye Cumhuriyeti kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük bayram olarak kutladığı Cumhuriyet Bayramı kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil kabul ediliyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet verilmiyor, bu iş yerleri kapalı oluyor.

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil olarak kabul ediliyor. Yani 28 Ekim öğleden sonra kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil olacak ancak öğlene kadar mesailer devam edecek.

28 EKİM'DE ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Bilindiği gibi eczaneler resmi tatillerde nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Yarın, yani 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olacağı için eczaneler öğleden sonra kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

28 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?

Hastaneler resmi tatillerde hizmet vermediği için 28 Ekim 2021 tarihinde öğlene kadar hizmet verecek öğleden sonra ise kapalı olacak. Ancak hastanelerin aşı birimleri ve acil servisleri resmi tatil boyunca hizmet vermeye devam edecek.