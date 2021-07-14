15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Günü için artık sadece saatler kalırken vatandaşlar da eczaneler, hastaneler ve aşılama ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Yurt genelindeki milyonlarca kişi yarın hastaneler ve eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

YARIN HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Hastaneler resmi tatillerde sadece acil bölümlerde hizmet veriyorlar bu nedenle 15 Temmuz 2021 Perşembe günü acil bölümler açık olacak, diğer alanlarda ise randevu olmayacak. Ancak koronavirüs aşılamalarında herhangi bir engel bulunmuyor. Yani 15 Temmuz 2021 Perşembe günü de aşı randevusu olanlar aşı olabilecekler.

ECZANELER PERŞEMBE GÜNÜ AÇIK MI?

Eczaneler ise resmi tatillerde nöbetçi ezcane usulü hizmet veriyorlar. Her mahallede nüfusa göre en az 1 nöbetçi eczane yer alıyor. Size en yakın eczaneye giderek nöbetçi eczaneyi öğrenebilirsiniz.