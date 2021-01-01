Yarın camiler açık mı, Cuma namazı kılınacak mı? 1 Ocak 2021 Camilerde namaz kılınacak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında 31 Aralık tarihinden itibaren 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama ile ilgili olarak en çok merak edilen konulardan biri ise bu hafta 1 Ocak gününe denk geldiği için Cuma namazında camilerin açık olup olmayacağına ilişkin. Peki 1 Ocak Cuma günü camilerde Cuma namazı kılınacak mı?

BU HAFTA CUMA NAMAZI CAMİİDE KILINACAK MI?

İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından açıklanacak tedbirler doğrultusunda bu hafta da camilerde Cuma namazı kılınacak.

AÇIKLANMASI BEKLENEN KURALLAR

- Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenecek.

- Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek.

- Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek.

- Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.