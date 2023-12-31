Yarın bankalar açık mı? 1 Ocak Pazartesi yarın banka işlemi yapacaklar dikkat!

Yılbaşı bu akşam kutlanacak. 1 Ocak, yeni yılda Pazartesi gününe denk geliyor. Önümüzdeki Pazartesi günü yani yarın bankalarda işlem yapacaklar ise merak içerisinde "1 Ocak Pazartesi günü yani yarın bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...