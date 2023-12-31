Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.470,18 %1,00
        DOLAR 29,5280 %0,26
        EURO 32,5440 %-0,24
        ALTIN 1.961,76 %0,33
        FAİZ 39,68 %1,51
        GÜMÜŞ GRAM 22,64 %-0,45
        BITCOIN 42.661,00 %0,85
        GBP/TRY 37,5704 %0,06
        EUR/USD 1,1041 %-0,22
        BRENT 77,04 %-0,14
        ÇEYREK ALTIN 3.207,48 %0,33
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yarın bankalar açık mı? 1 Ocak Pazartesi yarın banka işlemi yapacaklar dikkat! - Merak Edilenler Haberleri

        Yarın bankalar açık mı? 1 Ocak Pazartesi yarın banka işlemi yapacaklar dikkat!

        Yarın bankalar açık mı? Bilindiği üzere 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı nedeniyle resmi tatil olacak. Pazartesi günü bankalarda iş yapacaklar merak içerisinde "1 Ocak 2024 Pazartesi günü bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 13:01 Güncelleme: 31.12.2023 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yılbaşı bu akşam kutlanacak. 1 Ocak, yeni yılda Pazartesi gününe denk geliyor. Önümüzdeki Pazartesi günü yani yarın bankalarda işlem yapacaklar ise merak içerisinde "1 Ocak Pazartesi günü yani yarın bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        • 2

          YARIN BANKALAR AÇIK MI?

          Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.

        • 3

          1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.

          Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak. Buna göre 1 Ocak Pazartesi günü bankalar kapalı olacak.

        • 4

          2 Ocak Salı günü ise tüm Bankalar saat 09.00'da açılacak.

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Habertürk Anasayfa