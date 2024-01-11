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        Haberler Gündem Yarın Ankara'da okullar tatil mi? Valilik duyurusu ile 12 Ocak Cuma Ankara'da okullar var mı, yok mu?

        Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 12 Ocak Cuma Ankara'da okullar var mı?

        Ankara'da meydana gelen olumsuz hava şartları nedeniyle okulların kar tatili edilip edilmeyeceği sorgulanıyor. Soğuk hava nedeniyle öğrenci ve veliler valilikten gelecek duyuruları takip ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 10:32 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:32
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        • 1

          ANKARA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

          Ankara'da birçok öğrenci ve veli 12 Ocak Cuma günü (yarın) okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor. Valilik açıklamasıyla beraber kar tatili bekleyen pek çok öğrenci, ulaşımda sorun yaşayabiliyor.

        • 2

          ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine bugün (11 Ocak Perşembe) Ankara'da sıcaklığın çok bulutlu ve 4 derece olması bekleniyor.

        • 3

          12 OCAK CUMA (YARIN) OKULLAR ANKARA'DA TATİL EDİLECEK Mİ?

          12 Ocak Cuma günü Ankara'da okulların tatil edileceğine dair henüz net bir açıklama gelmedi. Konuya dair valilik tarafından açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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