İstanbul'un kurtuluşu ile 6 Ekim'de İstanbul'da okullar tatil mi?
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıldönümü yarın kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günün resmi tatil olup olmadığı ve buna bağlı olarak derş işlenip işlenmeyeceği, öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. İşte "6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi, İstanbul'da okullar tatil mi?" sorularının yanıtları...
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İşgalin 6 Ekim 1923 tarihinde sona ermesiyle İstanbul'un kurtuluş günü olan 6 Ekim'de okulların tatil olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, Yarın 6 Ekim Cuma okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar...
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6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümü İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ancak 6 Ekim resmi tatil değil.
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6 EKİM YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın İstanbul'un dört bir yanında İstanbul'un işgalden kurtuluşu kutlanacak. Resmi tatil ilan edilmediği için yarın okullar İstanbul'da tatil değil, normal şekilde işleyecek.
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