2021 senesine sayılı saatler kala 1 Ocak yılbaşı tatiline ilişkin araştırmalar çoğaldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bu yılki yeni yıl kutlamalarını da etkiledi. İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesine göre 31 Aralık 21.00'den 4 Ocak 05.00'e kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, Yarın (1 Ocak) eczaneler, sağlık ocakları açık mı? İşte 1 Ocak nöbetçi eczaneler listesi belli oldu mu?

YARIN (1 OCAK) SAĞLIK OCAKLARI, ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre korona virüs salgınının yayılma hızını durdurmak amacıyla yılbaşında 31 Aralık 21.00'den 4 Ocak 05.00'e kadar sürecek bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağına dahil olan 1 Ocak yılbaşı tatilinde sağlık ocaklarının ve eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve sokağa çıkma yasaklarının detaylarını içeren genelgeye göre Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler ile İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

Sağlık Ocakları normal şartlarda hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sağlık Ocakları ve Eczaneler 1 Ocak Cuma günü resmi tatil olduğu için kapalı olacak. Sağlık ocakları ve eczaneler normal şartlarda sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulsalar da resmi tatil olması sebebiyle 1 Ocak'ta çalışmayacak.

1 OCAK NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

1 Ocak Cuma günü açık olacak nöbetçi eczaneler listesi belli olur olmaz haberimizde yer alacak.