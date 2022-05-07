Yarım kalpli doğdu! "İnanılmazı başardı"

Kazakistan’da Meiram (27) ve Ayakoz (24) Zhaksylyk ailesinin ilk bebeği olan Kudaibergen, 7 hafta önce yarım kalp rahatsızlığı olarak bilinen hipoplastik sol kalp sorunuyla "hayata merhaba" dedi. Büyük üzüntü yaşayan ailenin çalmadığı kapı kalmadı. Doğmadan önce koyulan teşhisle, aile bugüne kadar bebeklerini kucağına dahi alamadı. Türkiye’ye gelen aile, şifayı Bursa’da buldu.
Kontrolleri sağlanan minik Kudaibergen, en zor ve ağır kalp operasyonunu başarıyla tamamladı. Sağlığına kavuşan Kudaibergen, anneler gününde annesine en büyük hediye oldu. 2 ay önce çocuğunu dünyaya getiren anne, ilk defa çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.
"EN BÜYÜK HEDİYE ONUN VARLIĞI"
Hamileyken yapılan ultrason ile bebeğine yarım kalp teşhisi konulduğunu belirten anne Ayakoz Zhaksylyk, “Türkiye’de bu ameliyatın yapılabileceğini duyduk. Doğduktan sonra, hastane araştırdık ve bebeğimizi getirdik. Şu anda sağlığına kavuştu. Sevinçten ağladım. Bu mutluluğu hiçbir şekilde anlatamam. İlk defa bebeğimi kucağıma aldım. Bu benim için anlatılamaz. Gerçekten bunu şu an sözle anlatamam. Anneler gününde onun sağlığı benim için en büyük hediye oldu. Onun varlığı, kucağıma almak benim için anlatılamaz bir hediyeydi. Bence anneler için en büyük hediye, çocuklarının sağlıklı olması en büyük hediyedir” dedi.
"İNANILMAZI BAŞARDI"
Zorlu, ancak başarılı bir ameliyatı geride bıraktıklarını belirten Op. Dr. Serkan Seçici ise, “Kazakistan’dan ilk bilgileri bize geldiğinde inanamamıştık. Çünkü hipoplastik sol kalp teşhisi konulan bebeklerin çoğunluğu en fazla 2 hafta içinde hayata gözlerini yumuyor. Biz hastamızı kabul edip, Bursa’ya getirdiğimizde 35 günlüktü. Geldiğinde genel durumu kötüydü. Bize geldiği gibi kalbinin iş yükünü azaltmak için solunum cihazına bağladık ve ilaçlarını düzenledik. 2 gün içerisinde ameliyatını gerçekleştirdik. Sonraki süreçte gayet iyi geçti. Yaklaşık 1 haftalık yoğun bakım sürecinden sonra taburcu olup ülkelerine geri dönecekler. Kudaibergen inanılmazı başardı. Onun hayata tutunmak için büyük bir savaş verdiğini düşünüyorum. Çünkü 1 ayı tamamlayan çocuk sayısı bu hastalıkta tamamlayan çok azdır. Hipoplastik sol kalp sendromu ameliyatı, doğumsal kalp hastalıkları cerrahisindeki en riskli ameliyatlardan birisidir. Hastamız bu zorlu savaşı kazandı. Bizim açımızdan onu evine sağlıklı ve şifa ile evine taburcu edebilmek büyük bir mutluluk” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!