Yarım kalan filme başlanıyor

Koronavirüs salgının azalmasıyla Erdal Murat Aktaş, yarım kalan 'Her Şeye Rağmen' filmini tamamlamak üzere hazırlıklarını tamamladı. Aktaş, filminin 11 Şubat'ta Almanya'da başlayan çekimleri sırasında karantina sürecinin başlamasıyla seti durdurmuştu.
Karantina öncesindeki çekimlerden görüntüler.
EMA Creative Works yapımı olan 'Her Şeye Rağmen'in kalan çekimleri için normalleşmeyle birlikte Akyaka civarında plato kurulma çalışmalarına başlandı.Erkan Petekkaya ile Erdal Murat Aktaş, karantina öncesinde Almanya'daki sette görülüyor.
Erdal Murat Aktaş, 'Her Şeye Rağmen'i bulaşa karşı hangi tedbirleri alarak çekeceğini Habertürk'e anlattı; "Çekimler için kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm çalışmalar yapıldı. Meslek birlikleri, Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin yayınladığı film çekim esasları çerçevesinde yapım şirketi sette kuş uçurtmayacak. Sürekli olarak bir sağlık görevlisi ve ambulans bulunacak. Kamera arkası ekip ve oyuncuların sağlığı için yemek - içecekler için kullan at çatal, bıçak ve bardaklar kullanılacak. Çekim yapılacak her mekân belediyeden istenecek özel ekipler tarafından sterilize edilecek. Dışarıdan ziyaretçi, ikram ve hediye kabul edilmeyecek. Yapım şirketi EMA Creative Works ayrıca tüm ekipten sağlık raporu istedi. Tüm ekibin sağlığı için herkesi tek kişilik odalarda konaklatılacak. Büyük proje için ciddi bir bütçe harcayan şirket, şimdi kalan çekimler için de kovid-19 sebebiyle ek harcamalar yapıyor. Günlük kullanım için özel maske, eldiven, hijyen malzemesi ve temizlik jeli sipariş ettik. Büyük sahneler için özel hazırlık yapan şirket, Hollywood setlerinde rastlanan radyo frekansı üzerinden yayın yaparak koordinasyonu sağlayacak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çekim yapılacak mekâna önce sterilize ekipleri, sonra çekim ekibi onlar çıktıktan sonra oyuncular girecek. Sette termal kamera da bulunacak.
Beyazperdeye, Adana'da başlayıp dünya geneline başarılı olan bir Türkün başarı hikâyesini yansıtacak olan 'Her Şeye Rağmen', yeni sinema sezonunda Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde de gösterime girecek.
Erdal Murat Aktaş'ın "Ezilen, hor görülen, ciddiye alınmayan fakir, her tür ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalan dünyanın her yerindeki insanların yaşadıklarına ayna tutacak olan bir film" olarak tanımladığı 'Her Şeye Rağmen'in Avrupa'daki çekimleri ise sınırların açılmasından sonra Almanya ve İspanya'da gerçekleştirilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!