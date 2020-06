Yarım kalan filme başlanıyor

Karantina süreci nedeniyle çekimleri yarım kalan 'Her Şeye Rağmen' filmini tamamlamak üzere hazırlıklara başlandı. Erdal Murat Aktaş'ın yönettiği filmin çekimleri önce Akyaka, daha sonra ise Almanya ve İspanya'da gerçekleştirilecek. Aktaş, filmi hangi tedbirler doğrultusunda çekeceğini Habertürk'e anlattı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Koronavirüs salgının azalmasıyla Erdal Murat Aktaş, yarım kalan 'Her Şeye Rağmen' filmini tamamlamak üzere hazırlıklarını tamamladı. Aktaş, filminin 11 Şubat'ta Almanya'da başlayan çekimleri sırasında karantina sürecinin başlamasıyla seti durdurmuştu.

Karantina öncesindeki çekimlerden görüntüler.

EMA Creative Works yapımı olan 'Her Şeye Rağmen'in kalan çekimleri için normalleşmeyle birlikte Akyaka civarında plato kurulma çalışmalarına başlandı.

Erdal Murat Aktaş, 'Her Şeye Rağmen'i bulaşa karşı hangi tedbirleri alarak çekeceğini Habertürk'e anlattı; "Çekimler için kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm çalışmalar yapıldı. Meslek birlikleri, Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin yayınladığı film çekim esasları çerçevesinde yapım şirketi sette kuş uçurtmayacak. Sürekli olarak bir sağlık görevlisi ve ambulans bulunacak. Kamera arkası ekip ve oyuncuların sağlığı için yemek - içecekler için kullan at çatal, bıçak ve bardaklar kullanılacak. Çekim yapılacak her mekân belediyeden istenecek özel ekipler tarafından sterilize edilecek. Dışarıdan ziyaretçi, ikram ve hediye kabul edilmeyecek. Yapım şirketi EMA Creative Works ayrıca tüm ekipten sağlık raporu istedi. Tüm ekibin sağlığı için herkesi tek kişilik odalarda konaklatılacak. Büyük proje için ciddi bir bütçe harcayan şirket, şimdi kalan çekimler için de kovid-19 sebebiyle ek harcamalar yapıyor. Günlük kullanım için özel maske, eldiven, hijyen malzemesi ve temizlik jeli sipariş ettik. Büyük sahneler için özel hazırlık yapan şirket, Hollywood setlerinde rastlanan radyo frekansı üzerinden yayın yaparak koordinasyonu sağlayacak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çekim yapılacak mekâna önce sterilize ekipleri, sonra çekim ekibi onlar çıktıktan sonra oyuncular girecek. Sette termal kamera da bulunacak.

Beyazperdeye, Adana'da başlayıp dünya geneline başarılı olan bir Türkün başarı hikâyesini yansıtacak olan 'Her Şeye Rağmen', yeni sinema sezonunda Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde de gösterime girecek.

Erdal Murat Aktaş'ın "Ezilen, hor görülen, ciddiye alınmayan fakir, her tür ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalan dünyanın her yerindeki insanların yaşadıklarına ayna tutacak olan bir film" olarak tanımladığı 'Her Şeye Rağmen'in Avrupa'daki çekimleri ise sınırların açılmasından sonra Almanya ve İspanya'da gerçekleştirilecek.