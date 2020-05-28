Yarım asırlık değirmen sayesinde 7 çocuğunu okutuyor

Doruklu köyünde yaşayan Sinan'ın babası, 50 yıl önce Silopi-Cizre kara yolunun 15. kilometresindeki 70 metrekarelik kapalı alanda, Nerduş Çayı'ndan bir kilometre uzaklıktaki dereden, kanal vasıtasıyla getirilen suyla dönen değirmen kurdu.
Babasının 30 yıl önce vefat etmesiyle işi devralan 13 çocuk babası Sinan, kış aylarında tahin üretiyor, yaz aylarında ise un öğüterek geçimini sağlıyor.
Sinan ekmeğini kazandığı değirmen sayesinde 2'si üniversitede olmak üzere 7 çocuğunu okutmanın da gururunu yaşıyor.
- Yarım asırlık değirmenin çarkı dönmeye devam ediyor
Salih Sinan, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, daha önce kamyon şoförlüğü yaptığını ve Irak'a yük taşıdığını belirterek, babasının vefatının ardından değirmeni işletmeye başladığını söyledi.
Değirmenciliğin dede mesleği olduğunu dile getiren Sinan, baba yadigarı değirmeni işletiyor olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Sinan, kış aylarında çevredeki vatandaşların susam getirdiğini, onları öğüterek tahine dönüştürdüğünü anlatarak, yaz aylarında ise un öğüttüğünü aktardı.
Ürettikleri tahini, özellikle Irak'a giden şoförlerin tercih ettiğini ifade eden Sinan, "Artık geçimimi buradan sağlıyorum. 13 çocuğumdan 7'si okula gidiyor. Çocuklarımdan biri Van'da diğeri de Şanlıurfa'da üniversitede okuyor. El emeğiyle işlettiğimiz bu su değirmeni sayesinde geçimimi de sağlıyorum, çocuklarımın okul masraflarını da karşılıyorum." dedi.
Sinan'ın oğlu Nurettin de (26) babasına boş zamanlarında destek olduğunu belirterek, bölgede ender olan ve suyla çalışan değirmenlerinin vatandaşlar tarafından tercih edildiğini aktardı.
Kış aylarında günde 120 kilogram tahin ürettiklerini anlatan Sinan, "Kilogramını 35 liraya satıyoruz. Kışın da un öğüterek kazancımızı sağlıyoruz. Eskiden vatandaşlar elektrikle üretilen tahini Irak'tan alıyordu. Bu taş değirmenini işlettiğimizden beri kimse yurt dışından tahin almıyor, bizi tercih ediyorlar." diye konuştu.
"Dedelerimizden kalan bu eseri yaşatmak istiyoruz." diyen Sinan, taş değirmenin geçim kaynakları olduğunu dile getirdi.
- Vatandaş memnun
Cizre ilçesinden tahin almak için köye gelen müşterilerden Selami Nur ise eski yöntemle tahin hazırlandığını duyup, geldiğini söyledi.
Nur, "Bu tahinin hem kokusu hem de lezzeti çok farklı ve güzel. Bu tahinden çok memnunuz. Tahin almak için bu kadar yol geliyoruz. Fabrika üretiminden kat kat daha daha lezzetli." ifadelerini kullandı.
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