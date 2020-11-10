Van'ın Bahçesaray ilçesinde asırlar önce oynanmaya başlanan satranç, kuşaktan kuşağa aktarılarak bugün de gencinden yaşlısına herkesin büyük tutkusu konumunda. Van'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray'ın Çevizlibelen Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Ali Yaba da kaybolmaya yüz tutmuş kültürü yaşatmayı sürdürüyor.
DHA'nın haberine göre çiftçilik yapan Yaba, bir taraftan da geleneksel el tezgahında, tahta kepçe, havan, yemek kapları ile kadınların yün eğirmekte kullandıkları öreke ve ilçede 7'den 70'e herkesin oynadığı satranç taşı yapıyor.
'AMACIM BU MESLEĞİ YAŞATMAK'
50 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü anlatan Yaba, amacının bu mesleği unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu belirtti. Geçmiş yıllarda taleplere yetişmekte zorlandığını, ancak bu yıl pandemi nedeniyle fazla talep alamadığını söyleyen Yaba, "Satranç taşlarını ceviz ağacından yapıyorum. Bunu büyüklerimden öğrendim. Unutulmaya yüz tutmuş bu geleneği ben sürdürmeye çalışıyorum. 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Sarımsak ezmede kullanılan havan, yemek kepçesi ve yün eğirmede kullanılan öreke de halen tercih ediliyor. Amacım hem kültürümüzü yaşatmak hem de geçimimizi sağlamak. Gençlerin de bu işi öğrenmelerini istiyorum. Ben öldükten sonra da bu kültürün yaşatılmasını isterim. Benden önce dedelerimiz ve babalarımız da bu mesleği yapıyordu. Yaptığım satranç taşlarını satıyorum. Bahçesaray satrancıyla meşhur bir ilçe. Buradaki gelenek bitmesin diye bu taşları ilkel yöntemlerle yapıyorum. Yetkililer, tezgah konusunda bana yardımcı olsalar gençlere de bu mesleği öğretmeyi düşünüyorum. Van'da benden başka bu işi yapan yok. Ben istiyorum ki bu gelenek hep devam etsin. Yetkililerden bu konuda destek bekliyorum" dedi.
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